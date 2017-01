Theresa May dévoilera sa vision du Brexit

Londres — La livre britannique est tombée lundi pendant les échanges en Asie à son plus bas niveau face au dollar depuis son plongeon éclair d’octobre dernier, à la veille d’un discours clé de la première ministre Theresa May sur le Brexit.

À Tokyo la livre sterling a chuté sous la barre de 1,20 $US, jusqu’à 1,19 $US, son plus faible niveau depuis le 7 octobre quand elle avait soudainement dégringolé à 1,18 $US, du jamais vu depuis 1985. Elle s’est ensuite redressée et s’installait autour de 1,20 $US en fin d’échanges européens, tout en restant en deçà de son cours de vendredi (1,21 $US).

Selon plusieurs journaux, Theresa May devrait poser mardi, à l’occasion d’un discours à Londres, les jalons d’un « Brexit dur » : retrait du marché unique et de la Cour européenne de justice, dans le but de reprendre le contrôle de l’immigration européenne.

« Les informations de presse du week-end sont sans aucun doute l’élément qui a poussé la livre vers le bas », a commenté Yoshitaka Suda, spécialiste des changes chez Nomura Securities, interrogé par l’AFP à Tokyo. Cependant, « des négociations de cette taille et de cette importance supposent forcément une part de bluff pour tenter d’obtenir le meilleur accord possible », a tempéré dans une note Stephen Innes, courtier chez Oanda. « Sans confirmation concrète d’un Brexit dur, on pourrait au final voir les investisseurs laisser de côté les rumeurs et s’en tenir aux faits. »

Changer de modèle

En attendant l’allocution de Theresa May, des déclarations du ministre britannique des Finances sont venues apaiser quelque peu les inquiétudes, a par ailleurs souligné l’analyste japonais. Philip Hammond a prévenu que si le Royaume-Uni « n’avait aucun accès au marché européen », le pays pourrait « changer de modèle économique » pour « regagner de la compétitivité ». Il a ainsi laissé entendre que Londres pourrait se lancer dans un dumping fiscal en baissant les impôts des entreprises basées au Royaume-Uni afin qu’elles restent compétitives malgré les droits de douanes européens. « Il n’a pas utilisé le terme + paradis fiscal + mais ces propos ont permis de soutenir la livre », a estimé M. Suda.

Le gouvernement britannique a d’ailleurs déjà annoncé vouloir réduire d’ici 2020 l’impôt sur les sociétés de 20 % actuellement à 17 %, ce qui en fera le plus faible de tous les pays du G20.

La livre est sous pression depuis la décision fin juin des Britanniques de quitter l’Union européenne : elle a perdu près de 20 % vis-à-vis du billet vert. « Même avec de bons chiffres économiques, la livre est devenue une monnaie politique — elle l’est depuis un moment — et la perspective de volatilité est très élevée », soulignait Chris Weston, stratège chez le courtier IG, estimant qu’une « rupture claire avec le marché unique est de plus en plus probable ».

Soutien de Trump

La première ministre britannique Theresa May a reçu le soutien enthousiaste du président élu américain Donald Trump, qui a rendu hommage au Brexit et annoncé vouloir conclure « très rapidement » un accord commercial avec le Royaume-Uni. « Nous allons travailler très dur pour [qu’un tel accord] soit conclu rapidement et dans les règles. Bon pour les deux parties », a souligné M. Trump dans une interview au quotidien conservateur Times.

« Une très bonne nouvelle », a réagi le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson. Ces propos tranchent en effet avec ceux du président sortant Barack Obama, qui avait annoncé que le Royaume-Uni se retrouverait au bout de la file d’attente pour conclure des accords commerciaux avec les États-Unis si jamais il quittait l’UE.

Downing Street a également salué « l’enthousiasme de M. Trump et son équipe » à vouloir traiter avec le Royaume-Uni. Tout en soulignant que Londres respecterait ses obligations vis-à-vis de l’UE en ne s’engageant pas dans un nouveau partenariat commercial tant qu’il en serait membre, Mme May a bien l’intention de lancer les discussions avec M. Trump dès sa visite prévue à Washington d’ici quelques semaines, a déclaré un porte-parole.

Londres ne peut négocier avec Washington

Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l’Union européenne, a averti lundi le Royaume-Uni qu’il n’était pas question qu’il négocie un accord commercial avec les États-Unis avant que sa sortie de l’UE ne soit effective. Dès lors que le Royaume-Uni est encore membre de l’UE, « il n’y pas de négociation de manière bilatérale sur un quelconque accord commercial avec un tiers. […] C’est dans les traités », a rappelé Mme Mogherini lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Un tel accord est impossible, « c’est absolument clair du côté de l’Union européenne », a-t-elle dit à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des 28 pays de l’UE. Elle a aussi assuré que Boris Johnson — qui participait à la réunion — avait convenu de cette impossibilité, alors que le Royaume-Uni « reste membre » de l’UE sept mois après le référendum du 23 juin au cours duquel les Britanniques ont décidé d’en sortir.

« Je pense que l’Union europénne va rester unie, je suis 100 % convaincue de cela », a également souligné Federica Mogherini, en réponse à Donald Trump qui a prédit de nouveaux départs de pays membres après le Brexit.