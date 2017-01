Essilor va fusionner avec Luxottica

Photo: Giuseppe Cacace Agence France-Presse

Paris — Le groupe français Essilor, numéro un mondial des verres ophtalmiques, a annoncé lundi un accord avec l’actionnaire majoritaire du fabricant italien de lunettes Luxottica, en vue d’un rapprochement destiné à créer un géant mondial du secteur. Le rapprochement des deux groupes formerait un géant d’une capitalisation boursière combinée de 46,2 milliards d’euros (65 milliards $CAN), selon leur valorisation au cours de clôture vendredi. La famille de Leonardo Del Vecchio, le patron italien de Luxottica qui contrôle 62 % du groupe par l’entremise de la holding Delfin, va apporter sa participation à Essilor, qui lancera ensuite une offre d’échange sur les actions restantes, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué. La future entité pèsera plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et comptera plus de 140 000 employés dans le monde.