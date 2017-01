Flynas commande 80 Airbus A320neo

Riyad — La compagnie aérienne saoudienne à bas prix flynas a signé lundi à Riyad un contrat pour l’achat de 80 Airbus A320neo d’une valeur de 8,6 milliards de dollars et a pris une option pour 40 autres appareils. Le principal actionnaire de flynas, Kingdom Holding C, du prince milliardaire Walid ben Talal, avait annoncé jeudi cet accord avec le constructeur européen sans préciser le nombre d’avions commandés. La flotte de la compagnie est constituée d’une trentaine d’appareils de la famille A320et le nombre annuel de ses passagers a dépassé les six millions, selon ces responsables.