L’Arabie saoudite investira massivement dans les énergies renouvelables

Abou Dhabi — L’Arabie saoudite va lancer dans les prochaines semaines un programme d’un coût de 30 à 50 milliards de dollars pour la production d’énergie renouvelable, alors que ce pays, premier exportateur de pétrole au monde, s’efforce de diversifier son économie, a annoncé lundi le ministre de l’Énergie.

« C’est la première fois que nous parlons de ce programme en particulier », a souligné le ministre Khaled al-Faleh qui s’adressait au Sommet mondial sur l’énergie du futur à Abou Dhabi. « J’ai le plaisir d’annoncer que nous allons lancer dans les prochaines semaines en Arabie saoudite le premier appel d’offres pour notre gros programme destiné à introduire les énergies renouvelables. »

Le soleil et le vent

M. Faleh a expliqué que l’objectif de ce programme est d’atteindre une capacité de 10 gigawatts d’ici à 2023 et il coûtera 30 à 50 milliards de dollars, ajoutant qu’il portera surtout sur la production d’énergie solaire et d’énergie éolienne. « 10 gigawatts n’est que le début », a-t-il souligné. Le ministre de l’Énergie avait déclaré en juin que son pays serait à l’avenir un « grand compétiteur dans le secteur des énergies renouvelables », qu’il lancerait des projets « massifs » pour produire plus de gaz et qu’il s’emploierait à augmenter les exportations non pétrolières.

Le gouvernement saoudien avait annoncé en juin son plan d’action pour transformer l’économie du royaume, trop dépendante du pétrole, avec comme objectif de créer 450 000 emplois dans le secteur privé d’ici 2020. Lundi, M. Faleh a affirmé que 70 % de l’énergie produite dans le royaume, qui, a-t-il assuré, atteindra bientôt une capacité de 100 gigawatts, sera générée par du gaz. « L’Arabie saoudite va devenir un des chefs de file de l’économie durable », a-t-il affirmé.