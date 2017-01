Les PME québécoises reprennent confiance

Les PME québécoises ont retrouvé leur optimisme et sont plus nombreuses à prévoir une hausse de leurs revenus en 2017, même si elles ne comptent pas investir beaucoup plus que l’an dernier.

L’étude annuelle de la Banque de développement du Canada (BDC) sur les intentions d’investissement des entrepreneurs canadiens, dévoilée lundi, indique que 68 % des PME du Québec estiment qu’elles verront leurs revenus augmenter au cours de la prochaine année, comparativement à 39 % lors du sondage publié l’an dernier.

Cette tendance s’observe partout au Canada, puisque 69 % des PME canadiennes anticipent une croissance de leurs revenus au cours des douze prochains mois. Cette proportion n’était que de 45 % il y a un an.

« Les entrepreneurs sont de plus en plus confiants quant aux perspectives économiques, notamment les exportateurs, qui affichent les plus fortes intentions d’investissement », observe Pierre Cléroux, vice-président recherche et économiste en chef de la BDC.

Les entreprises technologiques prévoient des investissements moyens de 410 000 $ en 2017, une hausse de 41 % en un an. Le secteur manufacturier suit non loin derrière, à 340 000 $, en hausse de 17 % par rapport à l’an dernier.

Investissements stables

Le sondage de la banque dont la mission est de soutenir les PME canadiennes a été réalisé en août et en septembre 2016, auprès de quelque 4000 dirigeants d’entreprises. S’il révèle une augmentation du niveau de confiance, il ne pointe pas en direction d’une hausse importante des investissements.

Au Québec, les PME sondées ont l’intention d’investir 16,9 milliards de dollars en 2017, soit 100 millions de plus que l’an dernier (+0,6 %). À l’échelle du Canada, les intentions d’investissements progressent de 1,6 % par rapport aux investissements provisoires réalisés en 2016, pour atteindre 96,6 milliards. Comme l’an dernier, c’est au Québec que la valeur médiane des investissements prévus en 2017 est la moins élevée, à 40 000 $.

La précédente étude annuelle de la BDC soulignait que le manque de confiance en l’économie mondiale constituait le principal frein à l’investissement pour le PME du pays. Cette année, l’obstacle le plus souvent invoqué est plutôt le manque de liquidités générées par l’entreprise.

Le Québec fait bande à part : c’est le manque de personnel qualifié qui préoccupe davantage les PME de la province.