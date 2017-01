Baisse du profit trimestriel de Wells Frago

New York — La banque américaine Wells Fargo a affiché vendredi un bénéfice en baisse de 5 % pour son premier trimestre, dans la foulée des révélations sur les agissements d’employés qui ont ouvert des millions de comptes, sans l’approbation de leurs clients, pour atteindre des objectifs de vente. Le scandale a semblé tenir à l’écart certains clients potentiels, puisque Wells Fargo a révélé que les ouvertures de nouveaux comptes avaient plongé le mois dernier. Dans l’ensemble, Wells Fargo a engrangé un bénéfice net de 5,27 milliards $US, soit 96 ¢ US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. En comparaison, la banque avait réalisé un bénéfice net de 5,58 milliards, ou 1 $US par action, pour la même période l’année précédente.