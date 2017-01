L’Allemagne appelle la BCE à réduire ses aides à l’économie

Francfort — Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, plaide pour que la Banque centrale européenne (BCE) commence à réduire ses mesures de soutien à l’économie dès cette année, dans une interview publiée vendredi.

Face à la remontée des prix à la consommation en zone euro, « il sera probablement justifié que la BCE commence à tenter dès cette année de sortir » de sa politique monétaire ultra-accommodante, a estimé M. Schäuble dans un entretien au quotidien Süddeutsche Zeitung. Cette tâche sera toutefois difficile, a-t-il concédé. Il n’a jamais caché son scepticisme vis-à-vis de la politique menée actuellement par la banque centrale, qui tente depuis deux ans de stimuler l’économie en berne de la zone euro et de faire repartir les prix.

Colère des épargnants

Mais les taux très bas pratiqués par l’institution monétaire, couplés à des rachats massifs de dettes publiques et privées sur les marchés, alimentent depuis de nombreux mois la colère des épargnants allemands qui s’inquiètent de voir leurs placements rapporter de moins en moins. Et le récent bond des prix à la consommation en Allemagne, à 1,7 % en décembre, fait désormais craindre une évaporation pure et simple d’une partie de leurs économies. « Je partage ces craintes. Elles vont encore grandir cette année avec la hausse de l’inflation », a souligné M. Schäuble.

Le grand argentier allemand a toutefois estimé que « l’origine du problème n’est pas la banque centrale, mais la construction de la zone euro. Un certain nombre de pays membres ne font pas ce qu’ils se sont engagés à faire, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la compétitivité. La Banque centrale a un mandat à remplir pour la zone euro et elle le fait bien. »

La BCE, qui a pour mandat d’assurer la stabilité des prix en zone euro, vise une inflation proche mais inférieure à 2 %. En décembre, la hausse des prix à la consommation en zone euro a bondi, à 1,1 % sur un an, après 0,6 % en novembre.