La pression fiscale n’est pas près de s’apaiser

La pression fiscale à laquelle sont soumis les contribuables québécois continue de surpasser largement celle observée au Canada et dans la moyenne des pays de l’OCDE, indique le bilan annuel de la fiscalité au Québec publié vendredi par la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke. Et selon l’une des auteurs de l’étude, rien ne laisse présager une tendance différente dans les prochaines années.

« D’une année à l’autre, on voit sensiblement le même portrait qui se dessine, explique Suzie St-Cerny, professionnelle de recherche à la Chaire, qui a contribué à la rédaction du troisième bilan annuel. L’ensemble des taxes et impôts qui sont prélevés par le fédéral, le gouvernement du Québec et les municipalités auprès des contribuables québécois a un des poids les plus importants parmi les pays de l’OCDE. »

Le taux de pression fiscale, qui correspond au montant de l’ensemble des recettes fiscales collectées par rapport au produit intérieur brut (PIB) d’une juridiction, a atteint 37,6 % au Québec en 2014, ce qui est supérieur aux proportions enregistrées dans le reste du Canada (29,7 %) ou dans l’ensemble des pays de l’OCDE en 2015 (34,3 %).

Comme ce fut le cas au cours des années précédentes, le Québec se compare en fait à une douzaine de pays européens, au sommet desquels figure le Danemark (46,6 %). Parmi les provinces canadiennes, c’est au Québec que la pression fiscale est la plus forte, devant la Nouvelle-Écosse (36,2 %) et l’Ontario (33 %).



Pas de changement en vue

En observant le contexte économique actuel et les intentions des gouvernements en poste à Québec et à Ottawa, Mme St-Cerny estime que l’écart entre le Québec, le Canada et la moyenne des pays de l’OCDE demeurera sensiblement le même. « Je ne vois pas, à première vue, de changements majeurs qui feraient en sorte de renverser les tendances à court ou moyen terme », dit-elle.

« On a peut-être un taux d’imposition élevé, mais on a aussi des transferts qui sont importants, surtout quand les gens ont moins de revenus. C’est souvent une réalité que les gens oublient », souligne la chercheuse, en précisant que la pression fiscale ne tient pas compte de ce que les contribuables reçoivent après avoir payé leurs impôts.

Portrait révélateur

Le Bilan de la fiscalité au Québec a pour but de rassembler dans un même document les principaux indicateurs liés à la fiscalité québécoise. Les écarts observés d’une année à l’autre sont souvent minimes, mais les données les plus récentes permettent de connaître l’état de notre système fiscal.

En ce qui concerne les impôts sur le revenu des particuliers, le poids des recettes en pourcentage du PIB poursuit sa croissance entamée en 2010. Il a atteint 13,5 % au Québec en 2014, soit 0,2 point de pourcentage de plus que l’année précédente. La province se situe là encore au-dessus du reste du Canada et de la moyenne de l’OCDE.

Le constat est sensiblement le même pour ce qui est de l’impôt des sociétés : les recettes représentent 5 % du PIB québécois, une proportion nettement supérieure à celles du reste du Canada et de la moyenne des pays de l’OCDE.

Approches différentes

Le portrait est toutefois différent lorsqu’on observe le poids des taxes à la consommation. Le Québec (7,5 %) se situe aujourd’hui à mi-chemin entre la moyenne de l’OCDE et le reste du Canada. « C’est toujours vrai qu’au Québec, on utilise beaucoup plus l’impôt sur le revenu qu’à peu près partout ailleurs. Pour ce qui est de la taxe à la consommation, nous sommes une des juridictions où on l’utilise le moins par rapport à l’ensemble des pays de l’OCDE, résume Suzie St-Cerny. On taxe plus à l’européenne, mais quand on regarde comment on va chercher nos recettes, on se rapproche plus de ce qui se fait en Amérique du Nord. »

La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, présidée par Luc Godbout, qui dirige par ailleurs la Chaire en fiscalité et en finances publiques, avait notamment recommandé en mars 2015 une baisse des impôts sur le revenu des particuliers jumelée d’une hausse des taxes à la consommation. Un redosage qui se serait fait à coût nul, soutenait M. Godbout.

Le gouvernement Couillard, qui a d’abord accueilli la proposition avec ouverture, l’a laissée de côté depuis.