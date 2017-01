JPMorgan: bénéfice en hausse de 24%

New York — La banque JPMorgan Chase a affiché vendredi un bénéfice en hausse de 24 % au quatrième trimestre. La plus grande banque américaine en termes d’actif a annoncé un profit de 6,73 milliards $US ou 1,71 $US par action, comparativement à 5,43 milliards ou 1,32 $US par action l’an dernier. La division du courtage a affiché un bénéfice de 3,43 milliards, contre 1,75 milliard il y a un an. Les services bancaires aux consommateurs, qui génèrent la majorité des revenus de la banque, ont vu leur bénéfice passer de 2,41 milliards l’an dernier à 2,31 milliards cette année. Le déclin est attribué au recul des revenus générés par les cartes de crédit et les prêts automobiles.