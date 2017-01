Le profit de Bank of America bondit de 47%

New York — Le profit du géant Bank of America a bondi de 47 % au quatrième trimestre, en raison d’une augmentation des taux d’intérêt et d’un déclin de ses dépenses. La banque de Charlotte, en Caroline du Nord, a affiché un profit de 4,34 milliards $US, soit 40 ¢US par action, comparativement à 2,95 milliards ou 27 ¢US par action l’an dernier. La division des services bancaires aux consommateurs a témoigné d’un bénéfice trimestriel de 1,92 milliard, contre 1,74 milliard $US il y a un an. Pour l’exercice, Bank of America annonce un bénéfice de 16,2 milliards ou 1,50 $US par action, comparativement à 14,34 milliards ou 1,31 $US par action l’année précédente.