Nomination d’un chef de l’exploitation chez BMO

BMO Marchés des capitaux, la division des services bancaires aux entreprises et services d’investissement de BMO Groupe financier, a annoncé la nomination de Luke Seabrook au poste de chef de l’exploitation. À ce titre, il supervisera le risque, le bilan financier et toutes les fonctions réglementaires et de conformité de première ligne. M. Seabrook s’est joint à BMO en 2004 à titre de directeur général et chef, Produits liés aux actions et aux fonds communs de placement.