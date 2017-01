Le couperet tombe chez Saputo et Agropur

Saputo et Agropur licencient 346 personnes dans les provinces atlantiques en éliminant le marchandisage de leur offre de services. À compter du 1er avril, ce sont les détaillants qui auront notamment le mandat de placer la marchandise des deux plus importants transformateurs laitiers au pays sur les tablettes de leurs magasins. Agropur élimine 62 postes à temps plein et 97 autres à temps partiel au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. Chez Saputo, c’est 66 salariés à temps plein et 121 autres à temps partiel qui se retrouveront au chômage.