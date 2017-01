À la recherche du leadership

Important défi pour les participants au Forum de Davos.

Retour à la case départ à la 47e édition du Forum économique de Davos. Le fondateur de l’événement propose pour cette année le thème du leadership « réceptif et responsable ». Il invite les leaders à répondre à cette remise en question sous-tendant le Brexit et l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche : « Pourquoi les gens sont-ils en colère et pas satisfaits ? »

D’un Davos à l’autre… Il est rare que les leaders mondiaux et les décideurs se réunissant annuellement en Suisse ne soient pas contraints au mode réactif. L’édition de 2016 voulait faire exception avec sa mobilisation vers une quatrième révolution industrielle. En souhaitant un saut quantique dans le but de relancer et de redynamiser une économie mondiale s’enlisant dans la stagnation séculaire. Mais tout ce beau monde a été rapidement ramené aux ratés de la révolution précédente, qui a produit son lot d’exclus et d’inégalités. L’avancée se fait circulaire.

Le Forum économique s’étendant du 17 au 20 janvier met la Chine en vedette, dit-on. Le président de ce pays sera le premier leader chinois à se rendre à cette station des Alpes suisses. Avec tous ces replis sur soi s’orchestrant un peu partout dans les économies industrialisées, la Chine veut accroître son influence et s’afficher comme une partisane de la mondialisation et une adversaire du protectionnisme, pouvait-on lire dans un texte de l’Associated Press.

Dans cette recherche d’un leadership inspirant… L’an dernier aussi, avec la peur du protectionnisme s’emparant de Davos, le premier ministre chinois appelait à un nouvel ordre mondial. Il critiquait les États-Unis et tous ces pays adoptant un « modèle de développement intenable caractérisé par une faible épargne sur une longue période et une forte consommation ». Aujourd’hui, cette économie dirigée tentant de se transformer par une stimulation de la demande intérieure croule sous le poids de la dette et d’un système bancaire fragilisé.

Ce leadership a donc ses limites. Entre le capitalisme à l’occidentale et le capitalisme d’État, on ne fait que jouer sur les mots en confondant influence et leadership, économique et politique.

Défis connus

Les défis pour l’économie mondiale sont connus : vieillissement de la population, plafonnement des gains en éducation, creusement des inégalités, crise environnementale et endettement, des ménages et de l’État. Il faut intégrer à cette liste proposée par Robert Gordon, économiste de l’Université de Northwestern, l’épuisement accéléré des ressources et l’actualisation des externalités. Et y ajouter la valeur actuelle des obligations en matière d’engagements sociaux non financées ; puis y greffer les coûts futurs non comptabilisés des impacts environnementaux des choix faits et non faits, présents et passés, disions-nous l’an dernier.

Sans oublier cette méfiance accrue envers les dirigeants politiques et les chefs d’entreprise nourrissant respectivement la montée du nationalisme et du populisme. D’ailleurs, l’édition 2012 du Forum n’était-elle pas placée sur le thème général de l’éthique et de la morale dans le monde des affaires et dans la communauté politique ? Toujours des mots. Quant aux maux…

Pour prendre l’exemple des États-Unis, Barack Obama quitte ses fonctions au terme de deux mandats au bilan, économique et social, en demi-teinte. Certes, le président sortant a amorcé son premier mandat dans un contexte de crise, aux prises avec la plus importante récession depuis la Grande Dépression. Sauf à une ou deux occasions, il a eu à en découdre avec un Congrès sous influence républicaine. Sa performance en matière de création d’emplois, qui se veut plus matérielle au deuxième mandat, est notoire, mais elle est atténuée par un nombre important d’emplois dits précaires et de chômeurs découragés. Le tout reposant sur un PIB potentiel réduit, plombé notamment par des facteurs démographiques.

Barack Obama a toutefois eu le mérite de remplacer le célèbre « compassionate conservatism » des républicains sous George W. Bush par le « compassionate capitalism », ou capitalisme « compatissant », qui introduit des notions d’équité, de régulation, de redistribution et d’arbitrage entre filets sociaux et croissance économique. De toute évidence, ce leadership aussi a atteint ses limites.

Il appert qu’à Davos, les participants vont « évoquer les attentes liées au nouveau gouvernement américain ».