Amazon, politiques de prix jugées trompeuses

La branche canadienne du géant de la vente en ligne Amazon a été condamnée à payer 1,1 million pour ses politiques de prix jugées trompeuses, a annoncé mercredi le Bureau de la concurrence. Après une enquête de plusieurs mois entre 2014 et 2015, il a déterminé que l’entreprise « se fiait aux prix conseillés de ses fournisseurs sans en vérifier l’exactitude » pour la mise en vente de ses produits, afin d’afficher un prix final a priori avantageux pour le consommateur. Cette pratique, interdite au Canada, permet à un vendeur d’afficher un prix d’origine gonflé artificiellement puis de proposer une grosse réduction sur l’article afin d’attirer les consommateurs, alors que les « prix réduits » sont en réalité proches des prix du marché. Amazon a depuis modifié sa politique d’affichage des prix sur son site canadien, et l’enquête a également eu des répercussions sur la « façon dont les économies sont indiquées sur le site www.amazon.com », selon le communiqué. « Les indications d’économies non corroborées ne seront pas tolérées », a insisté le Bureau de la concurrence. L’amende va couvrir les frais engendrés par l’enquête et faire en sorte qu’Amazon s’assure à l’avenir de vérifier ses prix auprès des fournisseurs.