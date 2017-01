Shaw Media stimule les revenus de Corus

Photo: Cole Burston La Presse canadienne

Toronto — Corus Entertainment a affiché mercredi un bénéfice net de 71,1 millions pour le premier trimestre de son exercice financier 2017, un résultat en forte augmentation par rapport à la même période un an plus tôt, attribuable à l’acquisition de Shaw Media au printemps dernier. Le bénéfice par action de l’entreprise médiatique de Toronto s’est chiffré à 36 ¢ pour le trimestre clos le 30 novembre. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté a atteint 80,8 millions, soit 41 ¢ par action, tandis que les revenus se sont établis juste en deçà de 468 millions. Le plus récent trimestre comprenait l’apport des activités de télévision de Shaw Media, acquises par Corus pour 2,65 milliards.