Vague de désyndicalisation chez Couche-Tard

Cinq des six dépanneurs de Couche-Tard couverts par une convention collective à compter d’octobre 2013 ne sont plus syndiqués, confirment des décisions rendues en rafale à l’automne par le Tribunal administratif du travail (TAT).

Ces magasins avaient fait l’objet d’un accord de paix global visant à tourner la page sur une longue bataille entre l’entreprise et la CSN, pour laquelle il s’agissait d’une percée significative dans le monde du dépanneur.

La convention collective de trois ans couvrait 70 personnes dans six magasins situés à Saint-Liboire, À Montréal-Nord, à Saint-Hubert, à Pierrefonds, À Boisbriand et À Victoriaville. L’entente de paix comprenait aussi une « contrepartie » pour 24 employés de deux dépanneurs fermés dans la controverse en 2011.

Taux de roulement

Or, à la fin du mois d’août 2016, des demandes de révocation ont été déposées pour l’ensemble des six magasins, dont cinq étaient franchisés à l’époque alors qu’un autre appartenait à Couche-Tard.

Au début de l’automne, le TAT a livré ses conclusions, accessibles par un registre en ligne qui regroupe tant des décisions d’arbitrage que des conventions collectives. Seul le syndicat du dépanneur de Saint-Liboire a survécu à la procédure, en raison du rapport d’un agent de relations du travail signalant que « l’association existe toujours » et qu’elle « groupe la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation ».

« Ce n’est pas une très grande surprise », dit David Bergeron-Cyr, vice-président de la Fédération du commerce de la CSN. Deux facteurs ont été déterminants, selon lui, soit le fait que Couche-Tard a étendu au reste de sa main-d’oeuvre québécoise les conditions négociées pour ces six dépanneurs ainsi que le roulement de personnel. « Ceux qui étaient là au moment de la syndicalisation ne travaillaient plus pour l’entreprise. »

La convention fixait le salaire des nouveaux préposés à 10,15 $, lequel grimpait à 10,45 $ après un an. Elle prévoyait aussi deux congés mobiles après un an de service, en plus d’offrir une troisième semaine de vacances après quatre ans.

Au moment où la CSN s’entendait avec Couche-Tard, le président de la centrale syndicale, Jacques Létourneau, avait affirmé qu’« entente de principe en main, nous pouvons affirmer que nous sommes heureux du dénouement positif que trouve enfin ce dossier ». Dans une déclaration transmise à certains médias, l’entreprise s’était également dite satisfaite d’avoir pu rassembler « les intérêts de tous ».

Lors d’une tournée médiatique pour promouvoir sa biographie à l’automne 2016, le fondateur de Couche-Tard, Alain Bouchard, a assuré que les deux dépanneurs fermés en 2011 n’atteignaient pas leurs objectifs, mais il a ajouté que son entreprise aurait peut-être pu faire les choses autrement.

Pas inhabituel

Une révocation syndicale n’est pas particulièrement inhabituelle. Dans un autre dossier extrêmement médiatisé, celui de Wal-Mart, des succursales syndiquées par la FTQ au cours des années 2000 avaient fini, elles aussi, par faire l’objet de demandes de révocation. Au fil des ans, trois magasins s’étaient syndiqués : Saint-Hyacinthe, Gatineau (secteur Hull) et Weyburn, en Saskatchewan. Dans le cas de Saint-Hyacinthe, les employés avaient été 147 à signer la demande de révocation, sur un total de 205 travailleurs.

Une telle demande peut être effectuée tant par les employés que par le syndicat ou l’employeur. Les deux motifs pouvant être invoqués sont la disparition de l’association et le fait que l’association ne regroupe plus une majorité de salariés « pour laquelle elle a été accréditée », peut-on lire dans la documentation du TAT.

En ce qui concerne le dépanneur de Saint-Liboire, l’expiration récente de la convention collective a déclenché des préparatifs en vue d’une nouvelle ronde de négociations, a dit M. Bergeron-Cyr. La CSN a également mis sur pied un site Internet qui, moyennant des frais de 5 $ par année, offre des services et conseils aux non-syndiqués de l’entreprise.