Michelin ne remet pas en cause sa nouvelle usine au Mexique

Detroit — Le président de Michelin a indiqué mardi que le projet de nouvelle usine au Mexique n’était pas remis en cause par les récentes décisions de groupes américains d’orienter davantage leur production vers les États-Unis, sous la pression de Donald Trump.

« La décision d’installer une usine au Mexique a été prise il y a bien des années, elle relève d’une stratégie normale de livrer nos clients là où ils sont, nous avons fait cela dans le monde entier, et donc le sujet mexicain n’est pas un sujet en soi », a déclaré Jean-Dominique Senard à l’AFP au salon automobile de Detroit.

En juillet, le groupe français avait annoncé son intention de construire une usine de production de pneus haut de gamme dans le centre du Mexique, un investissement de 450 millions d’euros. À l’époque, Michelin avait indiqué que cette usine, à partir de fin 2018, devait produire 4 à 5 millions de pneus « destinés aux clients de Michelin disposant d’usines dans la région ainsi qu’à l’important marché intérieur nord-américain ».

Importante base industrielle

Le Mexique est devenu grâce aux accords de libre-échange nord-américains une importante base industrielle pour les constructeurs vendant aux États-Unis et au Canada, avec des coûts de production inférieurs. Mais cette tendance pourrait être stoppée par l’activisme du président élu Donald Trump, parti en guerre contre les délocalisations.

M. Trump, qui succédera dans 10 jours à Barack Obama à la Maison-Blanche, s’est félicité, après des messages incisifs sur Twitter, d’avoir obtenu de grands groupes qu’ils construisent de nouveaux modèles ou investissent aux États-Unis plutôt qu’au Mexique. C’est le cas de Ford et Fiat-Chrysler.

M. Senard s’est dit mardi « tout à fait serein » face à cette possible nouvelle donne touchant ses clients, alors que Michelin réalise plus du tiers de son chiffre d’affaires mondial dans la zone Amérique du Nord. « J’envisage de toute façon une croissance de notre présence dans cette région du monde, aux États-Unis en particulier, donc ça va suivre nos plans stratégiques. Nous n’avons pas grand-chose à changer » à nos projets, a-t-il dit, précisant que le groupe y possède 15 usines et emploie 18 500 personnes.

Cadillac en Chine

Pour sa part Cadillac, icône de la voiture de luxe « Made in America » et propriété de General Motors, maintient son projet de vendre aux États-Unis un véhicule fabriqué en Chine, malgré l’offensive anti-délocalisation menée par le président élu Donald Trump. Interrogé sur la question par l’AFP au salon automobile de Detroit, le p.-d.g. Johan de Nysschen a répondu par l’affirmative.

La CT6 hybride rechargeable est produite dans l’usine de Cadillac à Pudong Jinqiao près de Shanghai. Elle va être commercialisée aux États-Unis au printemps, devenant le second véhicule — après la Buick Envision — fabriqué en Chine par une marque de General Motors et vendu sur le sol américain. « La CT6 hybride a des composants américains mais pour des raisons économiques il faisait sens de la produire dans une seule usine vu le volume de production », a expliqué M. de Nysschen. Et de poursuivre : « La problématique était : soit nous ne la vendons pas du tout sur le marché américain, soit nous l’importons aux États-Unis mais en petits volumes ».

Seconde jeunesse

Surclassée aux États-Unis par les marques allemandes (BMW, Mercedes-Benz et Audi) et le japonais Lexus, Cadillac a trouvé une seconde jeunesse en Chine où la griffe séduit les classes aisées. Le groupe y a vendu 89 530 voitures entre janvier et octobre (+43 % sur un an), contre 133 234 aux États-Unis (-5,6 %).

En cas de guerre commerciale entre les deux pays, Cadillac prévoit d’arrêter d’importer la CT6 hybride qui « ne sera plus alors produite que pour le marché chinois », a affirmé M. de Nysschen. L’effet pour le groupe serait minime car ce modèle est destiné à une clientèle de niche, en l’occurrence l’ouest du pays très sensible aux problématiques environnementales, et parce que les voitures « propres » ont représenté à peine 3 % des 17,55 millions de véhicules vendus aux États-Unis en 2016.

M. Trump a menacé pendant la campagne électorale d’imposer des droits de douane prohibitifs de 45 % sur les importations chinoises et d’inscrire la Chine sur la liste des manipulateurs de devises, ce qui ouvrirait la porte à des sanctions commerciales. « S’il y a une guerre commerciale, bien évidemment que cela va perturber notre activité », a reconnu M. de Nysschen.