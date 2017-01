Participation record attendue à Davos, avec la Chine en vedette

Genève — Le 47e Forum économique de Davos, qui se tiendra du 17 au 20 janvier dans les Alpes suisses, connaîtra cette année une participation record de quelque 3000 leaders économiques et politiques mondiaux, avec en vedette la présence du président chinois Xi Jinping, une première.

Cette année, le Forum a pour mot d’ordre « un leadership réceptif et responsable », a déclaré mardi devant la presse le professeur Klaus Schwab, 78 ans, fondateur de ce Forum qui attire chaque année des milliers de personnes à Davos. Cette commune suisse d’environ 12 000 habitants est présentée comme la ville la plus élevée d’Europe car elle est située à 1550 mètres d’altitude, dans le canton des Grisons.

« Le principal intérêt de la réunion de cette année sera la délégation chinoise sans précédent, qui sera conduite par le président Xi Jinping », a déclaré à l’AFP le professeur Schwab. « Il y aura sans doute aussi un grand intérêt pour la question du Brexit et le futur de l’Europe », a-t-il ajouté. Theresa May, première ministre britannique, devrait participer au Forum, selon la liste des participants remise mardi à la presse. Enfin, a ajouté M. Schwab, les participants vont beaucoup « évoquer les attentes liées à l’arrivée de la nouvelle administration américaine ».

Trump absent

Le président désigné Donald Trump prêtera serment le 20 janvier, dernier jour du Forum de Davos. Un représentant du nouveau gouvernement américain sera présent au Forum. Il s’agit d’Anthony Scaramucci, qui fait partie de l’équipe de transition du président désigné Trump. Une délégation de l’équipe Obama sera également à Davos, menée par Joe Biden, vice-président des États-Unis, et John Kerry, secrétaire d’État.

Évoquant le thème de cette année, la responsabilité des leaders, M. Schwab a indiqué qu’il fallait s’intéresser aux causes de la colère des peuples, chercher « pourquoi les gens sont en colère et pas satisfaits ». Pour une telle démarche, il faut des leaders « avec du courage, qui prennent des décisions et qui agissent », a-t-il conclu.

Le nouveau secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres sera aussi à Davos, ainsi que des ministres représentant 70 pays, dont tous ceux du G20. Le monde des affaires sera représenté par les directeurs généraux de quelque 1000 sociétés. Parmi ceux-ci figurent notamment les Chinois Jack Ma, fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba, Wang Jianlin, patron du mastodonte de l’immobilier et des loisirs Wanda, et Zhang Yaqin, président de Baidu, le « Google chinois ».

Des personnalités du monde du spectacle seront aussi présentes à Davos, comme les acteurs Matt Damon, co-fondateur de l’ONG Water.org, et Forest Whitaker, qui a lancé une initiative appelée Whitaker peace Development.

Influence chinoise

Le président chinois Xi Jinping devient le premier leader chinois à s’y rendre. La Chine cherche actuellement à augmenter son influence sur la scène mondiale, alors qu’elle se présente comme une source de stabilité, une partisane de la globalisation et une adversaire du protectionnisme.

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré le mois dernier que la Chine entend jouer un rôle de premier plan sur l’échiquier mondial. M. Xi a promis de rendre la deuxième économie de la planète encore plus compétitive et productive en accordant plus de place aux forces du marché, mais les réformistes reprochent à Pékin de ne pas faire assez pour réduire la position de force des entreprises publiques. Les compagnies étrangères affirment que les dirigeants chinois essaient de les chasser de domaines prometteurs comme celui de la technologie.