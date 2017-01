Zone euro: le chômage reste stable à 9,8% en novembre

Bruxelles — Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable en novembre, à 9,8 %, soit le niveau le plus faible depuis juillet 2009, a annoncé lundi l’Office européen des statistiques, Eurostat. En octobre dernier, le taux de chômage était déjà de 9,8 %, après 9,9 % en septembre, où il était passé pour la première fois depuis plus de 5 ans sous les 10 %. Au pire de la crise de la dette, le chômage avait atteint le taux record de 12,1 % en avril, mai et juin 2013. Depuis, la situation économique s’est lentement améliorée, mais le chômage reste bien plus élevé que le taux moyen d’avant la crise financière de 2007-2008, où il était de 7,5 %. Pour les moins de 25 ans, le taux de chômage a augmenté dans la zone euro en novembre : 21,2 %, contre 20,9 % en octobre.