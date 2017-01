Air Transat ajoute Tel-Aviv à son programme estival

Air Transat devient la seule compagnie aérienne à offrir des vols directs vers Israël à partir de Montréal. Aussi accessible au départ de Toronto grâce à des vols de correspondance, ce service sans escale entre l’aéroport Montréal-Trudeau et l’aéroport international David-Ben-Gourion de Tel-Aviv, en Israël, sera disponible deux fois par semaine, les mercredis et dimanches, du 18 juin jusqu’à la fin octobre. « Transat offrira également une sélection de forfaits, de circuits accompagnés et d’hôtels permettant de découvrir Tel‑Aviv, Jérusalem et les nombreux autres attraits touristiques de la région », ajoute le communiqué. Ce nouveau vol Montréal–Tel-Aviv est assuré par un appareil Airbus A330-300 de 345 places.