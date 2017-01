Le Venezuela augmente le salaire minimum de 50%

Caracas — Le très impopulaire président socialiste, Nicolas Maduro, a annoncé dimanche une nouvelle hausse du salaire minimum de 50 % au Venezuela, un pays qui connaît une inflation vertigineuse. Le salaire minimum s’élèvera désormais à un peu plus de 40 000 bolivars, a décrété M. Maduro, soit 60 $US au plus haut taux de change officiel, ou 12 $US au marché noir. L’an dernier, le salaire minimum avait déjà été augmenté par le président de 30 % en avril, puis de 40 % en octobre. Depuis des mois, une grave crise économique frappe le Venezuela. Elle est liée à la chute des cours du pétrole — son unique richesse —, qui a fait exploser l’inflation (475 % en 2016 selon le FMI) et vidé les supermarchés et les pharmacies.