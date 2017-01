2016 se termine sur les chapeaux de roues

Statistique Canada a mis en exergue une création de 81 300 emplois à temps plein en décembre, soit la plus forte progression en un mois pour cette catégorie d’emplois en près de cinq ans.

Les exportations sont en hausse, avec des records enregistrés vers les pays autres que les États-Unis. L’année a terminé avec une forte création d’emplois à temps plein en décembre. Et les entreprises font part d’une amélioration de leurs perspectives dans le sondage hivernal de la Banque du Canada, après deux années de stagnation. L’année a pris fin, ou s’amorce, sur les chapeaux de roues pour l’économie canadienne.

Selon l’édition hivernale de l’enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada publiée lundi, « les perspectives des entreprises se sont améliorées après deux années d’activité généralement modeste. Les réponses font état d’un accroissement de la demande intérieure, de perspectives d’exportation favorables et d’une reprise attendue dans le secteur de l’énergie », peut-on lire. Les entreprises estiment qu’avec le renchérissement des produits de base, la dépréciation des taux de change et le renforcement de la demande, elles pourront « commencer à rétablir leurs marges bénéficiaires ».

Ventes intérieures

Il ressort également de cela que la croissance des ventes intérieures gagne en vigueur alors que « la demande étrangère continue d’offrir des perspectives favorables pour les exportations ». Ce faisant, les intentions d’investissement et d’embauche « se sont redressées » alors que les répondants disent observer une intensification des pressions sur la capacité de production.

Ces perceptions ont trouvé écho vendredi dans les données faisant ressortir une montée en puissance de l’économie canadienne dans les derniers mois de 2016. D’abord sur le marché du travail. Statistique Canada a mis en exergue une création de 81 300 emplois à temps plein en décembre, soit la plus forte progression en un mois pour cette catégorie d’emplois en près de cinq ans. Le nombre d’emplois à temps partiel a reculé de 27 600 au cours de ce mois.

En outre, l’agence fédérale indiquait que la balance commerciale du Canada avec le monde a enregistré en novembre son premier excédent depuis septembre 2014, alors que les exportations vers les autres pays que les États-Unis atteignaient un sommet inégalé. Au total, les exportations ont augmenté de 4,3 %, ce qui comprend des exportations records à destination de pays autres que les États-Unis. Les importations ont crû de 0,7 %.

Les exportations à destination de pays autres que les États-Unis ont augmenté de 9,5 % pour se chiffrer à un sommet inégalé, dépassant ainsi le niveau record précédent enregistré en décembre 2011. « Il s’agit également de la plus forte augmentation mensuelle en pourcentage depuis mai 2008 », soulignait l’agence fédérale. Les exportations vers la Chine ont augmenté de 11,1 %.

Opinions partagées sur Trump

Le sondage de la Banque du Canada a été réalisé auprès de responsables d’une centaine d’entreprises entre le 14 novembre et le 5 décembre 2016. Sur les résultats de l’élection présidentielle américaine, l’opinion des répondants est partagée. « Certains voient avec optimisme la perspective d’une augmentation des dépenses militaires et d’infrastructures ainsi que la modification de la politique énergétique, alors que d’autres cèdent au pessimisme en raison d’une possible montée du protectionnisme. »

Certains associent une politique budgétaire expansionniste à une appréciation du dollar américain, d’autres y voient un risque inflationniste. Bref, compte tenu de l’incertitude « la grande majorité n’a pas encore pris de mesures en réaction à ce résultat » électoral, poursuit la Banque du Canada.

« Visiblement, les incertitudes associées à une remontée du protectionnisme américain à la suite des résultats de l’élection américaine n’ont pas trop affecté l’embellie de la confiance des entreprises canadiennes. Il faut dire que les répondants sont aussi un peu plus optimistes à propos de la croissance de l’économie américaine, ce qui influence favorablement les anticipations concernant les exportations », a commenté Benoit P. Durocher, économiste principal au Mouvement Desjardins.