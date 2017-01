Power en rajoute dans China Asset Management

Power Corporation a conclu une entente en vue d’acquérir une participation additionnelle de 3,9 % dans China Asset Management Co. (« China AMC ») pour une somme équivalant à 179 millions $CAN. Le vendeur, une société d’État chinoise, est un investisseur non stratégique. Compte tenu de la participation de 10 % qu’elle a acquise en 2011, Power Corporation détiendra une participation de 13,9 % dans China AMC. La participation combinée de Power et de Placements Mackenzie dans China AMC s’élèvera à 27,8 %. « China AMC a été constituée en 1998 et est l’une des premières sociétés de gestion d’actifs à avoir reçu l’approbation de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine. Elle est reconnue comme un chef de file du secteur de la gestion d’actifs chinois avec, au 30 juin 2016, un actif sous gestion équivalant à 215 milliards $CAN, plus de 40 millions d’investisseurs individuels et 400 mandats institutionnels. China AMC est une société affiliée à CITIC Group Corporation, le plus grand conglomérat chinois, avec lequel Power Corporation a des liens depuis 1986 », peut-on lire dans le communiqué.