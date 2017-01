Zone euro: l’inflation à un sommet de trois ans

Bruxelles — Entraînée par une énergie plus chère, l’inflation dans la zone euro a de nouveau fortement accéléré en décembre, à 1,1 %, son plus haut niveau depuis plus de trois ans, une bonne nouvelle pour la BCE, selon des chiffres diffusés mercredi. Basée à Francfort, la BCE s’échine depuis deux ans à tenter de doper les prix. Mais le chiffre de mercredi reste encore éloigné de l’objectif qu’elle s’est fixé d’une inflation de presque 2 %, niveau jugé bénéfique à l’activité économique. Lors de ses prévisions d’automne parues le 9 novembre, la Commission européenne avait prédit une accélération de l’inflation pour l’ensemble des 19 pays de la zone euro en 2017 à 1,4 %, contre 0,3 % en 2016.