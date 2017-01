Stingray rachète Classica

Le Groupe Stingray Digital a annoncé mardi avoir signé une lettre d’entente exécutoire pour acquérir Classica, une chaîne de télévision payante internationale qui se consacre à la diffusion d’opéras, de ballets et de musique classique. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés. Avec l’acquisition de Classica, la société montréalaise aura accès à plus de 1500 titres et 2000 heures de contenu d’Unitel GmbH. Cette dernière continuera d’être responsable de la production et de la diffusion de la programmation de Classica. Classica est actuellement distribuée par Unitel dans quatre continents par l’entremise de partenariats. Elle compte environ 20 millions d’abonnés. Selon Stingray, Classica sera complémentaire à son offre actuelle de produits de musique classique.