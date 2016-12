Du 18% pour le S&P/TSX en 2016

L’indice représentatif de la Bourse de Toronto a terminé l’année au sommet des performances des grands indices. Selon les cotes de Yahoo finance, le S&P/TSX a clôturé l’année en hausse de 17,5 %. En devise locale, la Bourse de Londres suit avec du 14,4 % et le Dow Jones, avec un bond de 13,4 %. Le S&P 500 de la Bourse de New York a affiché une progression de 9,5 % sur l’année. Le gain annuel a été de 6,9 % en Allemagne, de 4 % en France et de 0,4 % à Tokyo. Les marchés boursiers nord-américains ont cependant terminé l’année avec tiédeur, tous les principaux indices au Canada et aux États-Unis se retrouvant dans le rouge vendredi. À Toronto, l’indice composé a cédé 134,53 points, à 15 287,59 points. Wall Street affichait aussi un profil bas, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles continuant de perdre du terrain sous les 20 000 points, cédant 57,18 points, à 19 762,60. L’indice élargi S&P 500 était en recul de 10,43 points, à 2238,83 points.