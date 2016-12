L’inflation au plus bas niveau depuis la chute de l’URSS

Moscou — L’inflation a fortement ralenti en Russie en 2016, à 5,4 % contre 12,9 % en 2015, soit son plus faible niveau depuis la chute de l’URSS il y a tout juste 25 ans, selon une estimation préliminaire publiée vendredi par l’agence des statistiques Rosstat. Le précédent record remontait à 2011 avec une hausse de 6,1 % des prix à la consommation. L’envolée de 2014 et 2015 avait été provoquée par la chute du rouble, pénalisé par les cours du pétrole et les sanctions dues à la crise ukrainienne, ainsi qu’à l’embargo sur les produits alimentaires occidentaux imposé en réponse à ces sanctions. La chute du pouvoir d’achat et de la consommation en découlant pèse aujourd’hui sur l’inflation.