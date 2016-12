La fin de l’âge d’or pour les banques d’investissement mondiales

Sans surprise, l’étude de Dealogic établit un palmarès des banques d’investissement dominé par les américaines. Le numéro un, JPMorgan, est talonné par Goldman Sachs, que suivent Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley et Citi.

L’âge d’or des banques d’investissement semble définitivement révolu et, d’année en année, le gâteau se fait plus petit. Ceux qui le partagent sont aussi moins nombreux.

Dans une étude préliminaire sur le secteur, dont la version définitive sortira le 3 janvier 2017, le cabinet de conseil international Dealogic chiffre à 70,5 milliards de dollars le total des commissions perçues, en 2016, par les grandes banques d’investissement mondiales, dans leurs quatre métiers auprès des entreprises : le conseil en fusions et en acquisitions ; les introductions en Bourse et augmentations de capital ; les émissions de dettes obligataires ; les crédits « syndiqués » (ces prêts internationaux sur les ressources monétaires accordées par des banques associées en pool).

Même substantiel, ce montant est en recul de 9 % par rapport à 2015. C’est la seconde année d’affilée de baisse et, surtout, le niveau le plus bas de revenus engrangés par les banques dans ces métiers depuis 2012, sur fond de croissance mondiale poussive, de montée de l’incertitude politique de part et d’autre de l’Atlantique et de volatilité sur les marchés…

Une année bien terne, particulièrement à partir d’octobre, à l’approche de l’élection présidentielle américaine du 8 novembre et en plein débat sur les conséquences du « Brexit » de juin. Le quatrième trimestre a été mauvais, avec une chute brutale des commissions. En fait, les banques d’investissement peinent à retrouver leurs niveaux de rentabilité d’avant la grande crise de 2007-2008.

Plus que tout, c’est le faible nombre de mises en Bourse qui a affecté l’activité. Entravées par l’instabilité politique aux États-Unis et au Royaume-Uni, celles-ci ont chuté de 65 % entre 2014 et 2016, passant de 1,8 milliard de dollars de revenus à 628 millions. Historiquement élevée, la part de marché des États-Unis dans ces levées de fonds a atteint son plus bas niveau depuis six ans.

Situations disparates

Dans ce contexte déprimé, seul le métier d’émission de dettes pour les entreprises a vu ses revenus augmenter (+ 4 %), grâce à un regain d’activité au troisième trimestre et quelques opérations spectaculaires (celles du brasseur belge AnheuserBusch InBev Finance et des géants américains Dell et Microsoft).

Ce tableau global cache des situations disparates, liées au contexte politique ou économique. Car un marché fait contraste : la Chine, où les revenus de ces établissements ont bondi de 20 %. L’année a été marquée par l’introduction en Bourse de la banque postale chinoise, pour un montant record sur le plan mondial depuis la levée de fonds du géant de l’e-commerce Alibaba, à New York, en 2014.

En outre, certaines zones s’en tirent mieux que d’autres : la baisse des commissions est moins forte aux États-Unis (–7 %), premier marché mondial en volume pour ces métiers de banque d’investissement, et en France (–7 %), qu’au Royaume-Uni (–11 %), premier marché européen, et au Japon (–13 %) ou, pis, en Allemagne (–28 %) et aux Pays-Bas (–30 %).

Sans surprise, l’étude de Dealogic établit un palmarès des banques d’investissement dominé par les américaines, taillées pour la compétition et plus que jamais conquérantes. Le numéro un, JPMorgan, est talonné par Goldman Sachs, que suivent Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley et Citi. Le premier établissement européen arrive sixième. Il s’agit du britannique Barclays, suivi par Crédit Suisse et par l’allemand Deutsche Bank. L’américain Wells Fargo et le canadien RBC Capital ferment la marche.