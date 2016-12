Le remboursement est la principale priorité financière des Canadiens

Pour une septième année de suite, le remboursement des dettes est la principale priorité financière des Canadiens pour la nouvelle année, révèle un sondage de la Banque CIBC.

Ainsi, 28 % des Canadiens affirment que le remboursement de leurs dettes vient en tête de liste de leurs priorités financières pour 2017. La vaste majorité d’entre eux, soit 76 %, privilégieront dans les prochains mois le remboursement des dettes liées aux cartes de crédit et aux marges de crédit.

Par ailleurs, 70 % des Canadiens sondés affirment qu’ils n’ont contracté aucune nouvelle dette au cours des 12 derniers mois. Par contre, près du tiers des répondants ont vu leur passif augmenter en 2016 et 32 % d’entre eux soutiennent que cette situation est causée par des dépenses courantes qui sont plus élevées que leurs revenus.

Aussi, peu de Canadiens prendront les mesures nécessaires pour réduire leurs dettes. Les résultats du sondage indiquent également qu’à peine plus de la moitié des répondants (52 %) prévoient de réduire leurs dépenses liées aux articles non essentiels afin d’atteindre leurs objectifs financiers de 2017. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, la dette des ménages, incluant les prêts hypothécaires, a atteint un taux record de 166,9 % du revenu après impôt au troisième trimestre, le taux d’endettement augmentant plus rapidement que le revenu disponible, rappelle la CIBC.

Parmi les autres objectifs financiers identifiés par les Canadiens sondés se trouvent « payer les factures », « faire croître mes avoirs et mes placements » et « épargner pour des vacances ou un voyage ».

Le sondage de la Banque CIBC a été mené en ligne le 5 et le 6 décembre auprès de 1507 Canadiens. La marge d’erreur est de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.