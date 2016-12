Le projet éolien Mesgi’g Ugju’s’n est mis en service

Les trois communautés miemaques du Québec et Innergex énergie renouvelable ont annoncé la mise en service du projet éolien Mesgi’g Ugju’s’n de 150 MW, situé en Gaspésie. Le projet est détenu par une entité contrôlée à 50-50 par les trois communautés miemaques et par Innergex, responsable de la gestion de la construction et de l’exploitation du parc éolien. La production annuelle moyenne du parc est estimée à 562 500 MWh, assez pour alimenter environ 30 000 foyers québécois chaque année. L’électricité produite fait l’objet d’un contrat d’achat d’électricité de 20 ans avec Hydro-Québec, dont le prix sera rajusté annuellement en fonction d’une portion de l’indice des prix à la consommation.