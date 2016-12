La SEC accuse trois Chinois d’avoir piraté des cabinets d’avocats

New York — Trois Chinois ont été inculpés aux États-Unis pour avoir piraté les systèmes informatiques de cabinets d’avocats et obtenu des informations confidentielles leur permettant de réaliser de juteuses opérations en Bourse. Les inculpés ont réussi à introduire un ver informatique dans les systèmes informatiques de plusieurs cabinets d’avocats d’affaires spécialisés en fusions et acquisitions. Ils ont pu ainsi obtenir des informations confidentielles sur une douzaine d’opérations entre 2014 et 2015, empochant au total entre 3 et 4 millions $US.