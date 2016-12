Mexique: le prix de l’essence augmente de 20%

Photo: iStock

Mexico — Le prix de l’essence va augmenter de plus de 20 % au Mexique au 1er janvier dans le cadre de la dérégulation du secteur de l’énergie et de son ouverture au privé. À partir du 18 février, le prix plafond fixé par le gouvernement sera réajusté tous les jours. Il s’agit là de la première étape de l’ouverture au privé du marché des carburants et de libéralisation des prix initialement prévue pour 2018 mais que le gouvernement mexicain a choisi de mettre en place un an plus tôt. Ce processus de libéralisation va permettre « de passer d’un marché monopolistique à un marché concurrentiel », mettant ainsi fin au monopole de l’entreprise d’État Pemex, a indiqué Guillermo Garcia, président de la commission de régulation de l’énergie.