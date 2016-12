Le monde pétrolier entrevoit le bout du tunnel

Après trois ans de repli et un début d’année 2016 catastrophique, les dirigeants du monde pétrolier veulent croire que le plus dur est passé. Les cours de l’or noir sont repartis à la hausse depuis un mois : le baril de brent de la mer du Nord a atteint 56,09 $US mardi à la clôture sur l’Intercontinental Exchange de Londres. Mi-janvier, son prix s’était effondré à moins de 28 $US, du jamais vu depuis 2003. La surproduction de pétrole était devenue incontrôlée en raison de la politique des vannes ouvertes de la Russie et des pétromonarchies du golfe Arabo-Persique, l’Arabie saoudite en tête.

Il a fallu cet effondrement des cours pour que la panique gagne les nations pétrolières, y compris les plus riches, devenues incapables de boucler leur budget. Et près d’un an de pourparlers au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), puis avec d’autres producteurs majeurs, a été nécessaire pour sceller, en décembre, un engagement de baisse globale de la production de 1,8 million de barils par jour (sur un total de 96 millions) au cours du premier semestre 2017. D’abord au sein de l’OPEP (1,2 million de barils) et, peu après, chez les non-OPEP (558 000 barils).

3,1 milliards Nombre de barils accumulés ces dernières années qu’il reste à purger

L’OPEP au centre du jeu

Malgré les tensions profondes opposant les Saoudiens sunnites et les Iraniens chiites pour le contrôle de la scène régionale au Moyen-Orient, Riyad et Téhéran sont parvenus à un accord, prouvant une fois de plus que l’OPEP est capable de dépasser ses divergences politiques quand ses intérêts économiques vitaux sont en jeu. Et que l’Organisation pouvait revenir au centre du jeu pétrolier, même si les producteurs américains disposaient, eux aussi, d’un véritable pouvoir de marché.

Les « météorologues » du secteur restent toutefois prudents, au sein des compagnies comme chez les grandes institutions bancaires. Plusieurs inconnues demeurent. Les cours pourraient souffrir d’un dollar fort, qui pénalise les acheteurs de brut munis d’autres devises. Les énormes stocks accumulés ces dernières années — 3,1 milliards de barils (dont 20 % aux États-Unis), un niveau historiquement haut — restent à purger.

Plusieurs pays de l’OPEP ont été exemptés de l’effort, comme la Libye. Sa production est repartie plus vite que prévu après la réouverture d’oléoducs et de terminaux d’exportation. Un tanker a été chargé de brut le 27 décembre, le premier en deux ans. Tripoli pourrait pomper un million de barils dès le début de l’année 2017, effaçant une partie de l’effort d’autres membres du cartel. Par ailleurs, malgré la création d’un comité de suivi des accords de Vienne, les pays producteurs ne respecteront probablement pas totalement leur promesse de retirer 1,8 million de barils du marché.

Mais la principale inconnue est américaine. L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche rend l’environnement très favorable au monde pétrolier. Le président désigné a nommé aux postes-clés de l’énergie des partisans de la dérégulation du secteur hostiles à la politique environnementale de Barack Obama.

C’est le prix du baril qui sera le véritable juge de paix. Avec sa remontée, le nombre de plateformes de forage n’a cessé d’augmenter depuis six mois pour retrouver son niveau de janvier. Dans l’ouest du Texas, les compagnies ont recommencé à acheter des licences pour prospecter les huiles de schistes. Des signes avant-coureurs d’un redémarrage progressif de la production.

Inquiétudes sur le long terme

Toutes ces incertitudes incitent les milieux pétroliers à la prudence. Elle se lit dans les estimations du cours moyen du baril en 2017. La banque JPMorgan Chase voit le prix du baril du West Texas Intermediate (WTI) américain à 56,25 $US sur l’année. Le marché restera volatil, prévient Patrick Pouyanné, p.-d.g. de Total. John England, analyste senior du cabinet Deloitte LLP, estime que 2017 sera l’année d’un lent chemin de retour vers la normale après « l’année des décisions difficiles » en 2016. « L’offre et la demande ne reviendront que progressivement à un équilibre durable, analyse-t-il, même si la décision de l’OPEP de couper dans sa production devrait accélérer la réduction des stocks. »

La crise amorcée à l’été 2014 — la plus longue et la plus profonde depuis le contre-choc pétrolier de 1986 — aura des conséquences durables. Elle a entraîné une saignée dans les effectifs — les personnels qualifiés ne manquent pas sur le marché — et a aussi poussé aux gains de productivité dans une industrie qui avait laissé filer les coûts quand le baril était à 100 $US. Le secteur ne reviendra pas au « business as usual ».

Les véritables incertitudes, donc les inquiétudes, portent sur les années suivantes. D’où viendront les barils supplémentaires nécessaires au cours de la prochaine décennie pour compenser la déplétion naturelle, de 5 % par an, des gisements matures ? 620 milliards de dollars de projets dans le pétrole et le gaz à l’horizon 2020 ont été retardés ou annulés, selon M. England.

L’appétit des pétroliers pour les projets de long terme gourmands en capitaux, plus faciles à financer avec un baril à 100 $US, s’est singulièrement émoussé. Des projets plus modestes et à cycle court seront-ils suffisants pour apporter les barils manquants ? Et les marchés des capitaux seront-ils disposés à financer des investissements risqués et coûteux, comme le développement de gisements en haute profondeur marine ? Les pétroliers voient la lumière au bout du tunnel, mais ils n’en sont pas encore sortis.