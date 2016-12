Le gouvernement italien vole au secours de la BMPS

Photo: Gregorio Borgia Associated Press

L’annonce d’un plan d’aide public de la banque italienne en difficulté BMPS marque le début d’une opération de sauvetage du système bancaire de la péninsule, l’un des plus fragiles d’Europe, qui ploie sous des milliards de créances douteuses.

L’exécutif italien a annoncé au beau milieu de la nuit de jeudi à vendredi la mise en oeuvre d’un plan non chiffré qui verra le Trésor public devenir le principal actionnaire de la Monte dei Paschi di Siena (BMPS), le plus vieil établissement bancaire au monde fondé au Moyen Âge. La BMPS avait échoué juste avant à trouver sur les marchés les 5 milliards d’euros (7 milliards $CAN) nécessaires à sa recapitalisation. « L’opération ne s’est pas réalisée en raison du manque d’un investisseur pouvant servir de point d’ancrage, ce qui a provoqué un ralentissement des ordres des investisseurs institutionnels », a expliqué dans une lettre à ses salariés, le patron de la BMPS, Marco Morelli.

Réuni en conseil des ministres, le gouvernement de Paolo Gentiloni a approuvé un décret permettant d’activer un fonds de 20 milliards d’euros destiné à voler au secours des banques en difficulté, qui se traduira par un alourdissement de la dette publique. Ce plan a déjà été validé mercredi par le Parlement. Selon M. Morelli, « l’intervention de l’État n’était sûrement pas la première option pour la banque mais elle nous donnera la possibilité d’aller de l’avant avec l’élimination accélérée des créances douteuses ».

Protéger les petits épargnants

Selon le chef du gouvernement, Paolo Gentiloni, ce plan établi en concertation avec les autorités européennes garantit « à 100 % » les épargnants. Un peu plus de 40 000 particuliers détiennent des obligations BMPS et beaucoup les ont souscrites sans en connaître les risques.

La Commission européenne a immédiatement indiqué vendredi qu’elle veillerait au respect des règles européennes, mais avec le souci de protéger les petits épargnants. Le décret adopté dans la nuit prévoit de compenser les petits épargnants pour la perte de valeur due à la conversion forcée des obligations BMPS détenues dans le cadre d’un processus de recapitalisation préventive.

L’an dernier, le sauvetage public de quatre petites banques avait entraîné des pertes lourdes pour des milliers de particuliers, provoquant des manifestations en série et au moins un suicide.

Que le début

Le gouvernement n’a pas communiqué les montants de l’aide mais le ministre des Finances, Pier Carlo Padoan, a assuré devant la presse qu’ils seraient « suffisants ». Troisième établissement financier italien, la BMPS est depuis des mois au centre des inquiétudes autour du système bancaire italien, en raison du poids dans son portefeuille des créances douteuses, des prêts qui ne seront probablement jamais remboursés.

Pour les experts, ce n’est que le début d’une vaste opération de sauvetage des banques les plus fragiles de la péninsule. « Le sauvetage de la banque toscane, dont le titre est suspendu en Bourse aujourd’hui, sera suivi d’autres mesures analogues pour les autres banques en crise qui absorberont les 20 milliards budgétés », a estimé Ugo Bertone, éditorialiste du site d’informations financières FirstOnline, sous le titre : « Le Monte dei Paschi d’État est né ». Il a cité parmi les autres banques à risque : Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige et quatre autres en cours de redressement (Popolare dell’Etruria, Carife, Carichieti et Banca delle Marche).

« Si le fonds soulage le problème de certaines banques faibles, il souligne leur situation fragile et un manque d’accès sur le marché », a souligné de son côté l’agence de notations Standard and Poors, qui dit néanmoins ne pas s’attendre « à un impact immédiat sur les notations des banques italiennes ».

La Monte navigue en eaux troubles depuis des années. Fragilisée par l’acquisition désastreuse en 2007 de la banque Antonveneta, puis par un scandale lié à des malversations, elle a accumulé les pertes (14 milliards entre 2011 et 2015) et a déjà dû mener deux augmentations de capital, d’un total de 8 milliards d’euros, de l’argent déjà parti en fumée.

La Fondation MPS, autrefois un des principaux actionnaires de la banque, a annoncé vendredi ne détenir désormais que 0,1 % du capital de la « Monte », contre 0,7 % auparavant. Elle détenait encore 1,5 % du capital de la banque début novembre, selon les agences italiennes.

D’une manière générale, les banques italiennes inquiètent en raison de l’atomisation du secteur (quelque 700 établissements), de l’importance des créances douteuses (360 milliards d’euros, soit près d’un tiers du total de la zone euro) et de leur capitalisation insuffisante.