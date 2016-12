Air Canada et Cathay échangent leur code

Air Canada et Cathay Pacific ont conclu une entente pour des services à code multiple. En correspondance avec ses vols quotidiens au départ de Toronto et de Vancouver à destination de Hong Kong, Air Canada ajoutera son code aux vols de Cathay Pacific et de Cathay Dragon pour Manille, Cebu, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh Ville, Hanoi, Bangkok, Phuket et Chiang Mai. Pour leur part, les clients de Cathay Pacific pourront réserver des vols d’Air Canada qui feront correspondance avec ses vols au départ de Hong Kong et à destination de Vancouver et de Toronto pour toutes les grandes villes canadiennes, dont Winnipeg, Victoria, Edmonton, Calgary, Kelowna, Regina, Saskatoon, Ottawa, Montréal, Québec, Halifax et St. John’s.