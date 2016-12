L'inflation à 1,2 % en novembre

L’inflation annuelle s’est établie à 1,2 % le mois dernier, notamment en raison d’une diminution du prix de certains aliments, a indiqué jeudi Statistique Canada.

L’indice des prix à la consommation (IPC) s’est ainsi avéré plus faible en novembre qu’en octobre, lorsqu’il était établi à 1,5 %. Statistique Canada a également dévoilé des données robustes sur les ventes au détail, qui ont été en hausse de 1,1 % en octobre comparativement au mois de septembre, ce qui représente un troisième gain mensuel consécutif.

Un cadeau

Ces données sur l’inflation ainsi que les ventes des détaillants ont été accueillies positivement par l’économiste en chef de la Banque CIBC, Avery Shenfeld. « C’est en quelque sorte un cadeau de Noël pour l’économie canadienne puisque les données sur le secteur du détail et l’indice des prix devraient permettre à la Banque du Canada de garder les taux d’intérêt au niveau actuel, ce qui devrait stimuler les dépenses de consommation », a-t-il expliqué, au cours d’une entrevue.

Statistique Canada a entre autres noté que les diminutions de prix pour les produits frais, la viande et les forfaits vacances avaient contribué au recul de l’inflation en novembre. En revanche, l’agence fédérale a noté des augmentations du côté des produits et services tels que les voitures, l’assurance habitation et l’électricité.

Au Québec, l’inflation annuelle s’est établie à seulement 0,6 % en novembre.

En ce qui a trait aux ventes des détaillants, Statistique Canada a noté qu’elles avaient été de 45 milliards pour le mois d’octobre. M. Shenfeld, qui s’attendait à être agréablement surpris par la publication des données entourant les ventes au détail, affirme que les résultats ont dépassé ses attentes. L’économiste croit que cela est probablement attribuable aux chèques distribués depuis juillet dans le cadre du nouveau programme fédéral d’allocation pour enfants.