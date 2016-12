L’Arabie saoudite adopte un budget déficitaire

Photo: Hasan Jamali Associated Press

Riyad — L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, projette un déficit budgétaire de 53 milliards de dollars en 2017, mais réduit considérablement celui de cette année grâce à une compression des dépenses dictée par la chute des recettes pétrolières.

Le royaume saoudien, première économie du monde arabe, prévoit des dépenses de 890 milliards de riyals (237 milliards $US) et des revenus de 692 milliards de riyals (184 milliards $US) dans son budget pour 2017, a annoncé jeudi le gouvernement.

Projet en suspens

Le gouvernement de Riyad, qui a adopté une politique d’austérité pour faire face à la chute de ses recettes pétrolières, a en outre indiqué avoir réussi à réduire son déficit en 2016 à 297 milliards de riyals (79 milliards $US). Le déficit prévisible pour l’année en cours a en effet baissé de 8,9 %, selon le communiqué du gouvernement.

Pour l’année prochaine, le gouvernement a prévu des revenus pétroliers de 480 milliards de riyals (128 milliards $US), en hausse de 46 % par rapport à 2016, indique le gouvernement sans préciser le prix du baril retenu dans l’élaboration du budget.

Le royaume a dû suspendre des projets d’infrastructure, réduire les salaires des ministres et geler les salaires des fonctionnaires après un déficit record de 97 milliards de dollars en 2015. Ce déficit, qui représentait 15 % du PIB saoudien, était l’un des plus importants dans un pays émergent, selon des analystes.