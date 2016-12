La malédiction du FMI

La condamnation pour négligence de Christine Lagarde ne peut que rejaillir sur le Fonds monétaire international. Cette institution, qui accompagne son aide financière aux États d’exigences de discipline budgétaire et de rigueur comptable, en est à son troisième directeur général aux prises avec des démêlés judiciaires pour des gestes posés ou reprochés dans une vie parallèle.

À l’évidence, la presse française aurait souhaité davantage de remontrances à cette condamnation pour négligence, sans peine ni casier judiciaire, dans l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais. Que l’institution de Washington « réaffirme sa pleine confiance dans la capacité de la directrice générale de continuer d’assumer ses fonctions efficacement » va de soi. Que la France et les États-Unis l’aient fait également, mais pas le Royaume-Uni, qui a déjà eu à en découdre avec les dénonciations puis les excuses de la directrice, appartient à la bonne diplomatie. Mme Lagarde avait bénéficié d’un renouvellement de la profession de foi en ses capacités et en son expertise lors de la reconduction de son mandat cette année. Le FMI lui a toujours apporté son appui, dès le début des procédures judiciaires.

Mais de là à ajouter à l’argumentaire au soutien, comme l’a fait le gouvernement français, que la décision de la cour portait « sur des faits antérieurs à la prise de fonction » au FMI ne tient pas la route. Comme cette association entre l’absence de peine, la personnalité et la réputation internationale de Christine Lagarde.

La perception d’une justice à double vitesse, d’institutions se protégeant entre elles, de « puissants » entre eux, s’en trouve alimentée en cette année dominée par les « Panama papers » ébranlant la classe politique mondiale et par la multiplication des cas de corruption impliquant des chefs d’État. En Amérique latine, en Asie.

Le FMI, qui prêche pour l’orthodoxie financière dans ses interventions, n’est pas épargné par ce vice de représentation et de légitimité. L’institution est aux prises avec ce que certains ont appelé la malédiction frappant ses directeurs généraux. Mme Lagarde est venue en relève d’un Dominique Strauss-Kahn contraint à démissionner sous des accusations d’agression sexuelle. Il avait pris les rênes de l’institution des mains de l’Espagnol Rodrigo Rato, aujourd’hui « mis en examen » en Espagne. L’ex-président de Bankia est soupçonné de blanchiment, de corruption et de fraude présumés.

Pas de même gravité

Les faits reprochés à Mme Lagarde alors qu’elle dirigeait le ministère de l’Économie ne sont évidemment pas de cette nature, de cette gravité. Et elle a évoqué des circonstances atténuantes, rappelant qu’elle était immergée dans la crise de 2008, que cette affaire n’était pas une priorité à ce moment-là et que le risque de fraude lui avait totalement échappé. Au demeurant, qu’elle s’en était remise à ses conseillers. Au même titre qu’elle s’en est remise à son économiste en chef dans le drame grec, cette crise devenant le principal raté sous sa direction. Elle appela les Grecs à payer tous leurs impôts et Athènes, à se comporter en adulte, pour ensuite admettre que la sortie de crise ne peut se faire sans effacement d’une partie de la dette.

Dès 2013, la directrice générale reconnaissait que « l’effet des plans d’austérité sur la croissance est plus fort que ce que nous avions anticipé il y a trois, quatre ans ». Son économiste venait d’évoquer « une erreur d’anticipation » ayant pour résultat de sous-estimer l’impact négatif des politiques d’austérité budgétaire.

Tout cela, c’est du connu, c’est du passé. Le discours de Christine Lagarde a évolué depuis. Elle a su l’adapter à cette montée du populisme que l’on voyait venir, faisant sien le thème de la concentration de la richesse et des retombées économiques, et reprenant celui d’une croissance économique repensée en fonction d’une réduction des inégalités et des exclus de la mondialisation.

Certains observateurs estiment que le fond de sa pensée économique demeure tout de même difficile à cerner. Avec Donald Trump à la présidence des États-Unis, l’occasion lui sera offerte d’articuler sa rhétorique avec plus de conviction.