Juste pour rire confirme sa vente à ICM Partners

Le Groupe Juste pour rire a confirmé, mercredi, la vente de l'entreprise d'humour à ICM Partners et Howie Mandel.

Les investisseurs annoncent également que « les équipes en place à Montréal ainsi que le Festival Juste pour rire et son pendant anglophone Just for Laughs demeureront tels qu’ils sont ».

L’empire de l’humour, fondé en 1983 par Gilbert Rozon, a été mis en vente en octobre dernier à la suite des révélations du Devoir et du 98,5 FM à propos d’allégations d’inconduites sexuelles de la part du producteur sur neuf femmes.

La 36e édition du Festival Juste pour rire se tiendra à Montréal du 14 au 28 juillet 2018.

D'autres détails suivront.