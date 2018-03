Les villes canadiennes se démarquent par leur qualité de vie

Les villes canadiennes arrivent en bonne position dans le palmarès des endroits où il fait bon vivre.

Vienne trône pour une neuvième année d’affilée au sommet des villes offrant la meilleure qualité de vie, a rapporté mardi la firme de consultants en ressources humaines Mercer en dévoilant son 20e classement annuel. La ville autrichienne partage le podium avec la métropole suisse Zurich, au deuxième rang, suivie ex aequo par Auckland, en Nouvelle-Zélande, et Munich, en Allemagne.

Vancouver arrive tout de suite après, au 5e rang du palmarès de 231 villes. En tête des villes nord-américaines pour une huitième année d’affilée, la métropole de la Colombie-Britannique n’est pas la seule ville canadienne à se distinguer, Toronto (16e), Ottawa (19e) et Montréal (21e) faisant toutes mieux sur le continent que la meilleure ville aux États-Unis, San Francisco, au 30e rang, trois petites places devant Calgary (33e).

« Partout dans le monde, les entreprises travaillent d’arrache-pied pour recruter les meilleurs talents, a expliqué dans un communiqué de presse Gordon Frost, responsable du secteur carrière chez Mercer Canada. Dans ce contexte, elles doivent bien connaître les nouvelles réalités du travail à l’avenir ainsi que les endroits où les employés souhaitent vivre. Grâce à sa stabilité politique et sociale, le Canada continue d’offrir un niveau de qualité de vie élevée et d’attirer les multinationales et leurs employés. »

Le classement de Mercer est basé sur 39 facteurs allant du taux de criminalité au climat en passant par l’accès aux services médicaux et à des écoles internationales, le niveau de pollution de l’air, le bon fonctionnement des égouts et la présence d’une presse libre et de restaurants. Le poids relatif de chaque facteur, explique-t-on, est pondéré en fonction de leur importance pour les travailleurs expatriés. Cela vaut, entre autres, à Paris le 39e rang, à Londres le 41e et à New York le 45e.

39 C’est le nombre de facteurs sur lesquels se base Mercer afin de classer les villes dans le cadre de son enquête sur la qualité de vie.

À chacun son classement

Le classement de Mercer n’est pas le seul du genre et chacun a son angle et sa méthodologie, a noté en entretien téléphonique au Devoir l’économiste en chef de Montréal International, Christian Bernard. Dans celui de Mercer, et par rapport à ses concurrentes nord-américaines, Montréal serait entre autres desservie, dit-il, par son manque de divertissements en anglais. Son organisme de promotion et de démarchage auprès des investisseurs étrangers avait, par exemple, beaucoup plus envie, mardi, de mettre en avant cet autre palmarès de la firme Web européenne de recherche de logements Nestpick, qui plaçait au début du mois Montréal tout juste derrière Berlin comme meilleure ville du monde pour la génération des millénariaux.

Pour les investisseurs étrangers, les trois facteurs fondamentaux dans le choix du lieu où s’installer demeurent la structure de coûts, l’accès aux marchés et la disponibilité de main-d’oeuvre, explique Christian Bernard. La qualité de vie s’impose cependant de plus en plus comme un facteur important. « Auparavant, on cherchait d’abord à attirer les investissements en se disant que les talents allaient suivre. Aujourd’hui, c’est souvent la disponibilité de talents qui attire les investisseurs. »

L’économiste cite l’exemple de ce grand concours de charme auquel se sont prêtées des dizaines de villes pour obtenir le futur deuxième siège social nord-américain du géant du commerce en ligne Amazon et où toutes les villes canadiennes ont été éliminées à l’exception de Toronto. « On a vite compris qu’il ne s’agissait pas seulement de convaincre l’entreprise, mais aussi ses employés. »

Montréal se compare généralement bien en matière de qualité de vie, répète Christian Bernard. Ce qui joue souvent en sa défaveur est la rigueur de son hiver et le poids de sa fiscalité pour les particuliers. Ces facteurs sont toutefois plus que compensés par son faible coût de la vie, ses systèmes publics de santé, d’éducation et de garderies, son faible taux de criminalité, son ouverture à la diversité et l’effervescence de sa vie urbaine.