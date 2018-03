La réforme fiscale stimule les profits de Couche-Tard

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

La réforme fiscale américaine a stimulé le bénéfice net d’Alimentation Couche-Tard au troisième trimestre, qui s’est établi à 463,9 millions $US, ou 82 ¢US par action. À la même période l’an dernier, l’entreprise avait engrangé des profits de 287 millions, ou 50 ¢US par action. La multinationale a précisé mardi que la réduction d’impôt nette avait été de 196,3 millions au troisième trimestre. Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice de Couche-Tard s’est établi à 304 millions, ou 54 ¢US par action, par rapport à 303 millions, ou 53 ¢US par action, il y a un an. De leur côté, les revenus se sont établis à 15,79 milliards, contre 11,42 milliards.