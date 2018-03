Pratiques de vente des banques: un contrôle des risques insuffisant

L’importance accordée aux ventes dans le monde bancaire « peut accroître les risques de vente abusive » et les contrôles en place pour les réduire sont « insuffisants », selon un rapport de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC).

L’enquête de neuf mois, déclenchée à la suite d’un reportage de la CBC sur la forte pression que vivent des employés pour atteindre des objectifs de vente, se préoccupe également des incitatifs « pécuniaires et non pécuniaires » qui peuvent faire partie de la gestion du rendement.

« L’ACFC n’a pas constaté que la vente abusive était une pratique généralisée », a toutefois écrit l’agence dans son rapport. « Les consommateurs réalisent des millions d’opérations bancaires chaque jour sans incident, et les banques et leur personnel s’efforcent dans l’ensemble de se conformer aux obligations en matière de pratiques commerciales. »

Cependant, parmi les grands constats qu’elle présente, l’ACFC mentionne que « la culture des services bancaires de détail vise avant tout la vente de produits et de services, ce qui augmente le risque que les intérêts des consommateurs ne se voient pas toujours accorder la priorité qui leur revient ».

Le rapport de l’ACFC repose sur l’analyse de 100 000 pages de documents, de 4500 plaintes et de 400 entrevues avec des employés de tous les niveaux au sein des banques — du personnel de succursale jusqu’au président du conseil.

L’Association des banquiers canadiens (ABC) s’est immédiatement réjouie de voir que l’ACFC n’a relevé aucun problème général. « Les six plus grandes banques au Canada ont pleinement coopéré avec l’ACFC. Nous observons avec satisfaction que l’examen n’a pas décelé de pratique de vente abusive généralisée et a permis de constater que les banques agissent adéquatement dans l’ensemble. »

Les banques « travaillent actuellement à améliorer leur surveillance et leur gestion des risques liés aux pratiques de vente », a ajouté l’ABC.

Lors d’un passage au Comité permanent des finances, à la Chambre des communes, les grandes banques ont affirmé à l’été dernier que les allégations contenues dans le reportage de la CBC étaient inacceptables.