Les grandes banques canadiennes défendent leurs pratiques commerciales

Un an après un reportage de la CBC faisant état de la forte pression que vivent les employés des grandes banques pour atteindre des objectifs de vente, la question refait surface dans les documents distribués aux actionnaires en vue des assemblées annuelles.

Visées par une proposition du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MEDAC) au sujet de leurs pratiques commerciales, les institutions affirment chacune de leur côté qu’elles accordent beaucoup d’importance à la bonne conduite, mais précisent qu’elles ont resserré leur approche.

Dans une enquête portant sur la Banque Royale, la TD, la Banque Scotia, la CIBC et la Banque de Montréal, CBC a rapporté en mars 2017 que le personnel devait alors composer avec une pression parfois difficile à supporter : vendre toujours plus aux clients, même si cela pouvait entraîner des contorsions éthiques.

À la suite de ses discussions avec les banques, le MEDAC a convenu de ne pas soumettre ses propositions au vote des actionnaires. L’organisme suggérait que les hauts dirigeants signent une « déclaration écrite sur le respect de principes de loyauté, d’intégrité et d’honnêteté dans ses relations avec la clientèle, laquelle déclaration serait assortie de mesures disciplinaires dans le cas d’une fausse déclaration ».

Même si les actionnaires n’auront pas à se prononcer, les institutions ont accepté que les documents envoyés aux actionnaires incluent les réponses transmises au MEDAC. Le groupe souhaitait savoir si les banques avaient mis en oeuvre des mesures particulières à la suite du scandale, « si elles avaient fait plus d’efforts que d’habitude pour vérifier ces choses-là », a dit son coordonnateur, Willie Gagnon. « On voulait qu’elles rendent des comptes. »

Nouvelle version du code

La Banque Royale, par exemple, affirme dans sa circulaire qu’elle a profité de la revue annuelle de son code de déontologie pour le mettre à jour, notamment « pour souligner l’engagement continu que nous prenons pour nous assurer que nos pratiques de vente sont justes et n’induisent pas en erreur ». La nouvelle version est en vigueur depuis deux mois, a-t-elle précisé.

L’Agence de la consommation en matière financière (ACFC) du Canada a annoncé qu’elle amorcerait un examen et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) y participe, a ajouté la Banque Royale. « Comme nous l’avons indiqué lors des audiences du Comité permanent des finances de la Chambre des communes tenues en juin 2017, nous prenons cette question très au sérieux. »

De son côté, la Banque TD indique dans ses documents qu’elle vient d’adopter une nouvelle politique en matière de gestion du risque lié à la conduite. « Le Code de conduite et d’éthique professionnelle et la politique en matière de gestion du risque lié à la conduite créent un cadre pour mieux définir et renforcer la culture et les valeurs uniques de TD », peut-on y lire.

Dans la foulée de l’enquête de CBC, la commissaire de l’ACFC, Lucie Tedesco, s’est dite « préoccupée » par les « allégations concernant la vente de produits et de services à des consommateurs par des institutions financières qui n’avaient pas obtenu leur consentement préalable ». Un rapport était d’abord prévu pour la fin de 2017, mais sa publication a été reportée.

Risque potentiel

Quand le ministère fédéral des Finances a confirmé en août 2017 que le BSIF se penchait lui aussi sur les pratiques des banques, il a dit que ce dernier étudiait entre autres « l’accent sur la culture du risque, la gouvernance des pratiques de vente et la façon dont les banques gèrent le risque potentiel d’atteinte à la réputation inhérent aux activités de vente ».

Un comité de la Chambre des communes a entendu l’été dernier les cinq banques visées par CBC de même que la Banque Nationale. Les institutions ont affirmé qu’elles respectent toutes les règles mais que les pratiques décrites dans le reportage étaient inacceptables.

Les assemblées annuelles des banques, cette année, se tiennent de la fin du mois de mars à la fin du mois d’avril. Le MEDAC a soumis trois autres propositions sur des sujets comme la décarbonisation et la rémunération, mais celles-ci, comme celle sur les pratiques commerciales, ne seront pas soumises au vote.