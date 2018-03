Unilever quitte Londres

Photo: Richard Drew Associated Press

La Haye — Le géant anglo-néerlandais de l’agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a annoncé jeudi que son siège social allait quitter Londres pour être regroupé dans une seule entité juridique aux Pays-Bas, une décision qui intervient à près d’un an du Brexit. Le groupe disposait jusqu’à présent de deux sièges sociaux, l’un à Londres et l’autre à Rotterdam. L’abandon du siège social londonien représente un coup dur pour le gouvernement conservateur de Theresa May, qui se démène pour convaincre les entreprises de rester ou de venir au Royaume-Uni malgré les incertitudes du Brexit.