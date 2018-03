Le profit de WSP a reculé

La firme d’ingénieurs WSP Global a réalisé un bénéfice net de 30 millions, comparativement à celui de 56 millions engrangé un an plus tôt. Ses revenus ont grimpé à 1,48 milliard, en regard d’un chiffre d’affaires de 1,33 milliard pour l’an dernier. Les résultats comprenaient une charge hors trésorerie non récurrente de 16 millions attribuable à la réforme fiscale aux États-Unis adoptée à la fin de l’an dernier. Cependant, cette même réforme, qui a abaissé les taux d’imposition des entreprises, devrait faire grimper les profits de WSP dans les prochains trimestres. En outre, WSP a expliqué que le plus récent trimestre, clos le 31 décembre, comptait quatre jours facturables de moins que le même trimestre en 2016. Le chef de la direction de WSP, Alexandre L’Heureux, a souligné que son entreprise avait conclu 10 acquisitions stratégiques l’an dernier, augmentant son empreinte dans la région de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, ainsi que celle de l’Amérique latine. Elle a accueilli 5000 nouveaux travailleurs. La société s’attend à afficher une croissance interne de 1 à 4 % cette année.