Panama Papers: le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités

Panama — Le cabinet d’avocats Mossack Fonseca, situé au Panama, à l’origine du scandale des Panama Papers, a annoncé mercredi la cessation de ses activités, en raison des « dommages irréparables » infligés à sa réputation. « La détérioration de [notre] réputation, la campagne médiatique, la pression financière et les agissements irréguliers de certaines autorités panaméennes ont provoqué des dommages irréparables, dont la conséquence obligée est la cessation totale des opérations […] à la fin de ce mois », indique un communiqué du cabinet. Seul « un groupe réduit de collaborateurs continuera de s’occuper des demandes et des consultations des autorités, ainsi que d’autres entités publiques et privées », précise le cabinet. Le scandale des Panama Papers a éclaté le 3 avril 2016 avec la fuite de 11,5 millions d’archives numériques du cabinet Mossack Fonseca, des documents révélateurs analysés par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) qui ont provoqué une onde de choc mondiale, entraînant notamment la démission du premier ministre islandais, Sigmundur David Gunnlaugsson. À ce jour, aucune juridiction n’a entamé de démarche judiciaire contre Mossack Fonseca pour son activité, assure encore le cabinet d’avocats.