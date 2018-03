Toys R Us Canada reste ouvert

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Toronto — Les activités de Toys R Us se poursuivent au Canada, même si la division britannique du détaillant a annoncé la fermeture de ses 75 magasins et que le distributeur américain va vendre ou fermer tous ses magasins aux États-Unis, ce qui pourrait toucher 33 000 emplois. La division canadienne de la chaîne de magasins de jouets a répété mercredi essentiellement le même message qu’elle avait fait la semaine dernière : les 82 magasins canadiens restent ouverts. La division canadienne de Toys R Us a obtenu en septembre la protection de la cour contre ses créanciers.