Fraude dans la Silicon Valley

San Francisco — Theranos et sa patronne Elizabeth Holmes, un temps vue comme une étoile montante de la Silicon Valley, prétendaient révolutionner les analyses sanguines : ils ont en fait trompé les investisseurs pour lever des centaines de millions de dollars. La SEC, le gendarme boursier américain, a accusé mercredi Theranos, sa dirigeante-fondatrice Elizabeth Holmes et son ancien président Ramesh Balwani d’être parvenus à lever « plus de 700 millions de dollars auprès d’investisseurs au moyen d’une fraude élaborée qui a duré plusieurs années, pendant lesquelles ils ont exagéré ou menti à propos de la technologie, des activités et des performances financières de l’entreprise » de biotechnologie. Ce dénouement, que la SEC présente comme une « leçon » pour la Silicon Valley, vient confirmer la chute d’Elizabeth Holmes, que certains comparaient à Steve Jobs, le défunt patron-fondateur d’Apple.