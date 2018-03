La Banque ING renonce à augmenter le salaire de son p.-d.g.

La Haye — La principale banque des Pays-Bas, ING, a renoncé mardi à augmenter le salaire de son p.-d.g. de 50 %, après une levée de boucliers dans l’opinion publique et au sein de la classe politique. Des responsables politiques de tous horizons étaient vent debout depuis que la banque, sauvée par des fonds publics lors de la crise de 2008, avait annoncé la semaine dernière le projet d’augmenter la rémunération de son patron, Ralph Hamers, de 50 % à 3 millions d’euros par an. « Dans quel monde vivent donc les hauts dirigeants d’ING ? » s’était exclamé Jesse Klaver, député et chef du parti des Verts dans un tweet. ING avait défendu sa politique salariale en faisant valoir qu’elle avait pour but « d’offrir de bons salaires pour pouvoir recruter des employés hautement qualifiés », soulignant que les salaires de ses directeurs étaient « en deçà de la moyenne de ceux des dirigeants de l’Eurostoxx ».