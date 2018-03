Cara a réussi à contrebalancer la hausse du salaire minimum

Toronto — Le groupe de restaurants Cara Operations a contrebalancé l’incidence de la hausse du salaire minimum en Ontario en réalisant des hausses de prix sélectives et en effectuant des changements à ses menus, a indiqué lundi son chef de la direction, Bill Gregson. Cara a engrangé un bénéfice net de 27,3 millions au quatrième trimestre clos le 31 décembre, comparativement à 19,7 millions un an plus tôt, au terme d’un trimestre d’une durée plus habituelle de 13 semaines. Les ventes des restaurants ouverts depuis au moins un an ont progressé de 2,5 %.